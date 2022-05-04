روسيا تحذر الناتو: عمليات نقل الأسلحة لأوكرانيا باتت

2022/05/04 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، بأن بلاده ستعتبر أي عمليات نقل غربية لأسلحة إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة".

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