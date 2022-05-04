بعد رسالة الصدر.. الإطار التنسيقي يكشف عن خطوته المقبلة لحل الخلافات

2022/05/04 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعرب النائب عن الإطار التنسيقي، احمد طه الربيعي، اليوم الاربعاء، عن امله في ان تفلح المبادرات بحل الخلاف او الانسداد السياسي الموجود حاليا، مبينا ان المبادرات مستمرة لحل الخلافات وهناك سعي لتجاوز المرحلة الحالية.وقال الربيعي لوكالة (بغداد اليوم) ان "تشكيل الحكومة طال انتظاره من المواطن قبل غيره لان الموازنة متأخرة بسبب ذلك لان الحكومة الحالية لم ترسلها فنحن بأنتظار حكومة جديدة لكي ترسل لنا الموازنة للاسراع بأقرارها فلم يتبقى من السنة سوى نصفها فمتى نقرها ومتى تباشر الوزارات بتنفيذها".

واضاف، أن "تشكيل الحكومة المقبلة وحل الخلافات يعني تمرير الكثير من المشاريع التي تخدم المجتمع وعليه فنحن على أعتاب ايام مهمة ينتظر فيها الحل في ظل اطلاق الإطار لمبادرة ينتظر من الشركاء التعاطي معها بإيجابية".

واوضح "اننا نريد من الحكومة الحل ونسعى ان تكون هذه الأيام هي الفيصل بايجاد حل للوضع الحالي".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الإطار التنسيقي والمستقلين.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إنه "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر تم تحديد في العملية السياسية ثلاثة أطراف".

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