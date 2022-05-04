2022/05/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م الكاظمي يؤكد للعاهل الاردني وولي العهد السعودي حرص العراق على توطيد التعاون بغداد – الزمان بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،مع العاهل الاردني عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات في شتى المجالات.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الكاظمي تبادل التهاني مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ، […]

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