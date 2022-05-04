2022/05/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة تعتزم أعادة تأهيل نصب كهرمانة بالتعاون مع نحاتين بغداد – الزمان اكد امين بغداد علاء معن ،الشروع باعداد آلية لصيانة وتأهيل نصب كهرمانة بالتعاون مع عدد من الفنانين والنحاتين بعد الحادث الذي تعرض له .وقال معن خلال زيارة تفقدية للنصب ان (ما تعرض له النصب من حادث مؤسف الحق اضرارا جسيمة بجزء منه […]

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