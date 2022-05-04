2022/05/04 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يناقش مع المفوضية الأوربية رفع الحظرعن الناقل الوطني بغداد – الزمان أحتضنت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل ، الاجتماع الموسع مع المفوضية الأوربية ووكالة سلامة الطيران الأوربية ، لمناقشة رفع الحظر عن الناقل الوطني.وقال رئيس السلطة نائل سعد عبد الهادي في بيان تلقته (الزمان) ان (الاجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، […]

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