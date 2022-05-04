استمرار الحرب الكلامية.. الخارجية الروسية تتهم إسرائيل بدعم

2022/05/04 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إسرائيل بدعم مرتزقة يحاربون إلى جانب "كتيبة أزوف" في أوكرانيا

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