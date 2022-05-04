القاموس القرآن : ( غفل ) ومشتقاته - أحمد صبحى منصور

2022/05/04 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : ( غفل ) ومشتقاته بالنسبة للرحمن جل وعلا 1 ـ نُذكّر باسلوب ( المشاكلة ) المجازى ، وهو التعبير عن صفات الله جل وعلا ( التى لا هى فوق مدارك البشر ) بألفاظ على ( شكل ) أو ( تشاكل ) ما يفهمه ويقوله البشر .



وتجد هذا فى مصطلحات العرش والكرسى والمكر والكيد واليد والعين ،ومنها مصطلح ( غفل / غافل ) ، إلا إن الاستعمال هنا هو فقط فى أنه جل وعلا ليس غافلا عما يفعله البشر .



2 ـ ونذكّر أيضا بأن ا ......





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