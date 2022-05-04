الصدر: الإطار التنسيقي فشل في تشكيل حكومة توافقية خلال 40 يوما

2022/05/04 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن التحالف الوطني الأكبر “تحالف إنقاذ وطن” هو راعي الأغلبية الوطنية، لكن وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل فقد تأخر في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

وأكد الصدر في تغريدة على تويتر، أن الإطار التنسيقي فشل في تشكيل حكومة توافقية خلال المهلة التي منحها لهم خلال أربعين يوما، داعيا النواب المستقلين إلى الالتحاق بالكتلة الأكبر، والبدء بتشكيل كتلة مستقلة من أربعين عضوا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بما فيهم الكتلة الصدرية، بالتوافق مع سنة التحالف وكرده، وأكد الصدر أن التيار الصدري لن يكون له مشاركة في وزراء الحكومة المقبلة ..



هذا، واشترط زعيم التيار الصدري، أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من أجل الإسراع في إنهاء معاناة الشعب العراقي على حد تعبيره.

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