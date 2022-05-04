الاشتباكات مستمرة..

2022/05/04 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 10 بجروح، في مواجهات مسلحة، الأربعاء، بين أبناء عشيرة واحدة في جنوب العراق، على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت مصادر أمنية وطبية، لفرانس برس.

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