حماس: سماح الاحتلال لمستوطنيه باقتحام الأقصى لعب بالنار

2022/05/04 | 18:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، سماح سلطات كيان العدو الصهيوني المؤقت لقطعان مستوطنيه باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس هو لعبٌ بالنار وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل العدو كامل المسؤولية عنه.ودعت حماس في بيان صحفي، أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، […]

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