ليفاندوفسكي يرفض عرض التجديد من بايرن ميونخ

2022/05/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، رفض عرضًا قبل أيام من ناديه لتجديد عقده.



وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي (33 عامًا) مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل، وقد ارتبط اسمه بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي رفض الراتب المقدم من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى مدة التعاقد التي بلغت موسما واحدا فقط.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم البولندي، يشترط ربط مستقبله بعقد حتى 2025، سواء استمر في بايرن أو رحل.

ومن المتوقع أن تتجدد المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، حيث يتمسك بايرن ميونخ بالإبقاء على اللاعب.

ولكن الأكيد أن بايرن ميونخ ليس على استعداد للتفاوض بشأن رحيل اللاعب في صيف 2022، ويتمسك باستمراره على الأقل لنهاية عقده.

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