بين مبادرتي الاطار والتيار.. مستجدات موقف النواب المستقلين

2022/05/04 | 19:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصرار نواب مستقلين على عدم الوقوف مع طرف ضد طرف اخر.

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