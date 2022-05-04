بعد وفاته في السجن .. عائلة معتقل رأي تقاضي الدولة الجزائرية وتطالب بتعويض مليار يورو

2022/05/04 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت عائلة سجين الرأي الجزائري، حكيم دبازي، الذ توفي أثناء حبسه الأسبوع الماضي، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت الأربعاء.

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