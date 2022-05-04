ماركس: فصول من حياته و أعماله - محمد دوير

2022/05/04 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_دوير 1-ولد كارل ماركس لأبوين يهوديين، كان والده هيرشل موردخاي ماركس ليفي محامي من اليهود الاشكناز ولد في 1777, وتعلم تعليما علمانيا، فدرس القانون في ستراسبورج على خلاف أخيه صموئيل الذي صار حاخاما.



وهنرش رجل مستنير اهتم بكانط وفولتير وأعجب إلى حد كبير بالثورة الفرنسية وتشبع عقله بالروح الثورية، فترك تأثيرا طاغيا على كارل.



وهو أول محامٍ يهودي في ترييف Trier التابعة لولاية بروسيا الألمانية، حيث ت ......





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