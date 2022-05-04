ألمانيا توقف الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا

2022/05/04 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة غازبروم الروسية، الأربعاء، أن ألمانيا أوقفت الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر أنابيب “يامال أوروبا”.وقالت الشركة، بحسب وسائل اعلام روسية، إنه ” في 2 مايو/أيار، أوقفت ألمانيا الضخ العكسي للغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب “يامال-أوروبا”.وأضاف: “ومع ذلك، ظهر ضخ عكسي لبولندا من قبل المستهلكين في إيطاليا وفرنسا، […]

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