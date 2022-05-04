"ثأر قديم" يسفر عن 8 قتلى في محافظة ميسان

2022/05/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 8 أشخاص، على الأقلّ، وأصيب 10 بجروح،

في مواجهات مسلحة، الأربعاء، بين أبناء

عشيرة واحدة في جنوب العراق، على خلفية

نزاع قديم على أرض زراعية، كما أفادت

مصادر أمنية وطبية، لفرانس برس.

وتعدّ النزاعات

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