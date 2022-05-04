2022/05/04 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرئيس الإيراني يشيد بخطوات الحكومة العراقية البناءة في مواجهة التحدّيات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:36

واع/

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