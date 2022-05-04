زيلينسكي يفصح عن شروط الاتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب

2022/05/04 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن أوكرانيا ستطرد القوات الروسية من أراضيها.

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