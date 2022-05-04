2022/05/04 | 19:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l9zvb52booA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عاصفة سابعة خلال اقل من شهر تضرب بغداد وعددا من المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عاصفة سابعة خلال اقل من شهر تضرب بغداد وعددا من المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).