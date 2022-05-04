2022/05/04 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DktNjAYKSdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري: الصدر هدفه واضح ولا يحتمل الغموض في تشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري: الصدر هدفه واضح ولا يحتمل الغموض في تشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).