2022/05/04 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s6iQrJKZ15g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يحدد ثلاثة أطراف لإنهاء الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يحدد ثلاثة أطراف لإنهاء الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).