تفاعل على صورة محمد بن سلمان وأمراء سعوديين بسبب

2022/05/04 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة لبعض الأمراء السعوديين من ضمنهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال صلاة العيد، تفاعلا واسعا في ظل حديث عن "تقديم الأكبر سنا" بسبب وقوف ولي العهد خلف أميرين

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