حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص

2022/05/04 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنكلترا في ربع نهائي مونديال 1986، والذي يعرف ب"يد الرب" بنحو 9,3 ملايين دولار محطمًا جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، وفق ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات الأربعاء.

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