2022/05/04 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اساف_اديب 29.4.22يشكل الأول من أيار/مايو 2022 فرصة لليسار في البلاد وفي العالم لإعادة التفكير بالطرق التي يجب تترجم بها القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة التي اقترنت طوال عقود بهذا اليوم الذي يعتبر يوم العمال العالمي.



واجب القوى اليسارية التي تريد أن تبقى ذات تأثير وتحتفظ بالمغزى التقدمي لأفكارها ودورها التاريخي هو صياغة الطرح بشكل جديد يتلاءم مع الواقع وأن تبتعد اليوم عن ترديد الشعارات القديمة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول من أيار والحرب على الديمقراطية في أوكرانيا - اساف اديب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول من أيار والحرب على الديمقراطية في أوكرانيا - اساف اديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).