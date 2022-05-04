قميص مارادونا الأغلى في التاريخ بعد قهر بيليه

2022/05/04 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح قميص الراحل دييجو أرماندو

مارادونا، أسطورة الأرجنتين، أمام

إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986،

الأغلى في تاريخ كرة القدم

وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن قميص

مارادونا جرى بيعه في مزاد علني مقابل 7

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