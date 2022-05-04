أربيل يتعثر أمام النفط

2022/05/04 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر أربيل، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه

النفط بنتيجة 0-2، في إطار الجولة 30 من

عمر الدوري العراقي الممتاز.

افتتح محمود خليل، التسجيل للنفط من

ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وضاعف أحمد عبد الرزاق، النتيجة لأ

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