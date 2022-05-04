الجيش: سنجار آمنة ولا توجد مشاكل

2022/05/04 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امر لواء 72 في الفرقة 20 للجيش

العراقي علاء الجنابي، الاربعاء،

استقرار الاوضاع الامنية في قضاء سنجار.

وقال الجنابي في فيديو مقتضب ، ان

“الوضع في سنجار مستتب وامن ولاتوجد اي

مشاكل”، منتقدا “ما نشر

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