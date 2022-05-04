2022/05/04 | 20:17 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد امر لواء 72 في الفرقة 20 للجيش
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العراقي علاء الجنابي، الاربعاء،
استقرار الاوضاع الامنية في قضاء سنجار.
وقال الجنابي في فيديو مقتضب ، ان
“الوضع في سنجار مستتب وامن ولاتوجد اي
مشاكل”، منتقدا “ما نشر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش: سنجار آمنة ولا توجد مشاكل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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