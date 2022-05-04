البيشمركة تحرر ثلاثة رعايا أجانب من العمال الكردستاني

2022/05/04 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اعلنت قوات البيشمركة ، اليوم الاربعاء، من تحرير ثلاثة رعايا أجانب من قبضة حزب العمال الكوردستاني.

وقال بيان مقتضب للبيشمركة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الرعايا تم تسليمهم إلى قنصليات بلدانهم بهدف إعادتهم إلى أسرهم".

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