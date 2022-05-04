الكاظمي يتبادل التهاني مع الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022/05/04 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التهاني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك خلال اتصال هاتفي، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقدّم الكاظمي التهاني والتبريكات لإيران حكومةً وشعباً بمناسبة العيد السعيد، متمنياً استمرار التطور والازدهار للعلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وكلّ ما يخدم الاستقرار، وبناء تنمية مستدامة تنعكس بالأمن والسلام على جميع شعوب المنطقة.من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن خالص تهانيه للشعب العراقي بمناسبة العيد، مشيداً بخطوات الحكومة العراقية البناءة في مواجهة التحدّيات، وجهودها المتميزة التي تصبّ في تأمين استقرار المنطقة.

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