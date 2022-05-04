بايدن يتحدث عن

2022/05/04 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنه ينوي إجراء محادثات مع دول السبع، هذا الأسبوع، من أجل التحضير لعقوبات إضافية على روسيا بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

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