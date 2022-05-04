أسعار النفط تعاود الارتفاع وتقترب من 110 دولارات

2022/05/04 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، مع عدم إحراز تقدم يذكر فى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.حيث وصلت اسعار خام برنت ما يقارب 110 دولارات للبرميل الواحد.وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة الماضية، الى 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 109.07 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس الخميس فى أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركى 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولارات للبرميل، بعد قفزة ثمانية بالمئة الخميس الماضي.

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