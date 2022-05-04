بإضعاف سعره الحقيقي.. ديوان الوقف السني يعقد أكبر صفقة فساد ويشتري فندقاً يستخدم لـ

2022/05/04 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد ديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء، أكبر صفقة فساد من خلال شراءه فندقاً يستخدم لـ"الدعارة".

وأوضحت وثائق تلقتها (بغداد اليوم) إن "ديوان الوقف السني قام بعقد أكبر صفقة فساد من خلال شراء فندق (رمادا) الذي يستخدم لـ(الدعارة) بأضعاف سعره الحقيقي".

أدناه نص الوثائق:

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