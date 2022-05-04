اعتقال قاتل امرأة في تكريت

2022/05/04 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أقاد مصدر أمني، الاربعاء، باعتقال قاتل امرأة في تكريت بعد ساعتين من تنفيذ جريمته.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مركز شرطة تكريت بالتعاون مع الاستخبارات يلقي القبض على قاتل امرأة بعد ساعتين من تنفيذ جريمته في تكريت حيث تابعته كامرات المراقبة حتى وصوله لقضاء بيجي شمال المحافظة".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزته مصوغات ذهبية ومبلغ من المال".

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