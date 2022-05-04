2022/05/04 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحذر الشديد من انعدام الرؤية الأفقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصلت إلى مشارف الأنبار.. موجة غبارية تتجه نحو العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصلت إلى مشارف الأنبار.. موجة غبارية تتجه نحو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).