2022/05/04 | 21:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عاد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي “ميمي”، بتدريبات فريقه اليوناني آريس سالونيكا، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.https://youtube.com/shorts/jszceSQL75Q وتدرب ميمي على أرضية الملعب، حيث من المؤمل أن يعود للملاعب خلال مدة أقصاها اسبوع واحد للوصول للجاهزية التامة قبل خوض المباريات الرسمية مع فريقه اليوناني ضمن منافسات الدوري اليوناني.انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.ميمي يعود تدريبات آريس سالونيكا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.ميمي يعود تدريبات آريس سالونيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).