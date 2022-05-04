المستشفى البيطري يزيل مواقع الجزر العشوائي في كربلاء

2022/05/04 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع باشرت دائرة المستشفى البيطري في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، بإزالة مواقع الجزر العشوائي بما يسمى (الكنارات) في محافظة كربلاء.وقالت دائرة المستشفى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "باشرت الدائرة بإزالة مواقع الجزر العشوائي بما يسمى (الكنارات) في منطقة فريحة، المجاورة لساحة بيع المواشي من خلال لجنة الرقابة والتفتيش على ظاهرة الجزر العشوائي، المشكلة برئاستها وعضوية مديريات الصحة والبيئة والزراعة والبلدية ومركز شرطة حماية البيئة في المحافظة"، لافتة الى أن "الحملة الوطنية المجانية بدأت للقضاء على مرض الحمى النزفية الفيروسية، إذ أقدمت دائرة المستشفى البيطري وبالتنيسق مع قيادة شرطة كربلاء بحملة الرش والتعفير لسوق الأغنام والابقار في منطقة فريحة للقضاء على الوسائط الناقلة للأمراض (القراد) والقيام بإزالة التجاوزات الخاصة بالجزر العشوائي وتنظيف السوق بالكامل وإزالة مخلفات الذبائح بالتنسيق مع دائرة بلدية كربلاء المقدسة".وأوضح مدير المستشفى البيطري وسام الجابري بحسب البيان، أن "المستشفى أخذ بتعفير ورش الحظائر وتغطيس الاغنام في سوق الأغنام وإزالة التجاوزات (الكنارات) العشوائية ومخلفات الجزر العشوائي بالتنسيق مع البلدية واعطاء عدة إنذارات للمخالفين في وقت سابق، لإزالة التجاوزات والمخالفات الموجودة قبل أن يتم التعامل معها، لأن هذه الاماكن تعد مصدرا من مصادر التلوث البيئي ومصدرا للأمراض الانتقالية ذات المنشأ الحيواني ومنها مرض الحمى النزفية".وأضاف، أنه "تم تبليغ مالكي الأغنام بإبقاء حيواناتهم داخل الحظائر المخصصة لها وجزرها حصرا في مجزرة كربلاء النموذجية للحوم الحمراء، العاملة تحت إشراف ملاك طبي بيطري حكومي متخصص".

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