توب 5.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم مرتزقة في أوكرانيا.. ومحمد صلاح يطلب الثأر من ريال مدريد

2022/05/04 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استمرار الحرب الكلامية واتهام الخارجية الروسية لإسرائيل بدعم "مرتزقة" في أوكرانيا، وأزدحام خانق في السعودية وتكدس مسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يثير ردود فعل سلبية ومطالبات بالمحاسبة، ومحمد صلاح يثير تفاعلا بعد الكشف عن هوية الفريق الذي يريد مواجهته في نهائي الأبطال، وكيف رد الكرملين على سؤال CNN عن احتمال إعلان بوتين التعبئة والحرب على أوكرانيا بـ9 مايو؟ إلى أوكرانية تصف اللحظات المميتة لتدمير صاروخ روسي منزلها حيث قُتل شقيقها أمام عينيها

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