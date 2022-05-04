شاهد بالفيديو.. الجيش العراقي عبر مكبرات الصوت لأهالي سنجار : يبقى الجيش ابن الشعب

2022/05/04 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GkssrHSDnlk

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