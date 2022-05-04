2022/05/04 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DzblTjIwfaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي: فقدان الثقة بين الاطراف السياسية اخر تشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد العيساوي: فقدان الثقة بين الاطراف السياسية اخر تشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).