الكرملين يرد على تكهنات بشأن إعلان مهم لبوتين في 9 مايو

2022/05/04 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الكرملين، الأربعاء، التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إعلان الحرب على أوكرانيا وإعلان التعبئة الوطنية في التاسع من مايو الجاري عندما تحيي روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

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