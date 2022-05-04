ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين للغاز الروسي

2022/05/04 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد ممثل شركة “غازبروم” الروسية، بأن طلبات المستهلكين الأوروبيين لتوريد الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا صعدت هذا الأسبوع بنسبة 43%.وقالت الشركة الروسية، إن مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة الآن بالمتوسط 34% أما في بولندا فهي ممتلئة بنسبة 80%.وعلى صعيد متصل، تمت الإشارة اليوم إلى أن ألمانيا […]

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