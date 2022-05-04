انفراجة مرتقبة.. ائتلاف المالكي يوجه رسالة الى الأحزاب الكردية في العراق

2022/05/04 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الأربعاء، مبادرة الإطار التنسيقي حددت المسببات للأزمة السياسية وقدمت لها الحلول.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الايام القادمة سنشهد انفراجة للأزمة السياسية حيث ان المبادرة التي أطلقها الإطار تحمل الكثير من القضايا المهمة والأساسية ومسببات الإنسداد السياسي كما قدمت حلا للأزمة".واضاف، انه "يتوجب على الأحزاب الكردية التوافق والتفاهم في مسألة ترشيح رئيس الجمهورية على ان يكون مستقلا ولا يميل الى اي طرف او حزب".

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