عاصفة ترابية شديدة تضرب الأنبار وتتجه نحو بغداد والمحافظات

2022/05/04 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر، اليوم الاربعاء، بان عاصفة ترابية ضربت محافظة الانبار ادت الى شبه انعدام للرؤية.

وقال مراسلنا، ان القوات الامنية شددت إجراءاتها لمنع اي خروقات قد يحاول فعلها خلايا تنظيم داعش مستغلًا سوء حالة الطقس.

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