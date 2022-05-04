القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط كمية من المواد المخدرة في بغداد

2022/05/04 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات وتعاطيها.

وقال خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لتعزيز الامن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية وتجار ومروجي المواد المخدرة، وذلك من خلال تنفيذها للخطة المرسومة لتوفير الأجواء الآمنة خلال ايام عيد الفطر المبارك بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد ، إذ تمكنت قواتنا الأمنية في مديرية شؤون السيطرات وبالاشتراك مع قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب، جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق للاشخاص والعجلات وتفعيل حاسبات المطلوبين ضمن سيطرتي (الصقور، النصر والسلام)".

وفي سياق متصل "تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة وفي جانب الكرخ من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب خلال رصد تواجده وتحركاته في احد أحياء قضاء "ابي غريب" غربي بغداد، فيما تمكنت قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة مخدرات/الرصافة وبدلالة متهم ملقى القبض عليه سابقاً ووفق مذكرة قبض قضائية، من مداهمة دار احد مروجي المواد المخدرة في منطقة الشعب حي التجار، تبين هروب الشخص المطلوب إلى جهة مجهولة وعند إجراء عملية تفتيش للدار تم العثور على (750) من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وأربعة موازين إلكترونية مع أسلحة غير مرخصة، بندقية ومسدسين إثنين".

وأوضح إنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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