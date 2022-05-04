في 1 أيار / مايو سر مع حزبك - حزب العمال التركي

2022/05/04 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_التركي في 1 أيار / مايو سر مع حزبكربما تكون قد صادفت هذا البيان في الشارع.فأنت ذاهب من المنزل إلى العمل أو ربما من العمل إلى المنزل ...أنت تنفق 15-20 ليرة كأجور طريق كل يوم.



إذا كان لديك ولد، فأنت تدفع له أيضا أجرة الطريق.الأموال التي كانت مخصصة لتسديد الايجار صارت لصالح أجرة الطريق.



إنك تلعن ...ربما نكون قد صادفناك وأنت بمواجهة الكمبيوتر، أو بمواجهة هاتفك.



أنت تقرأ أثناء استراحة ......





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