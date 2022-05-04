روسيا توقف إطلاق النار في مصنع آزوفستال لمدة 3 أيام

2022/05/04 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الجيش الروسي مساء الأربعاء، أنه سيوقف إطلاق النار في محيط مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية لمدة 3 أيام.وقال الجيش في منشور على الإنترنت، إنه سيفتح ممرات إنسانية من المصنع المحاصر أيام الخميس والجمعة والسبت، للسماح للمدنيين بمغادرة المجمع.وأضاف أن الممرات ستفتح من الساعة 0800 إلى 1800 بتوقيت موسكو يوميا.وخلال هذه الفترة "ستوقف القوات الروسية أي أنشطة عسكرية وتسحب الوحدات إلى مسافة بعيدة بشكل آمن".

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