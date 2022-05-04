تعرف على المناطق التي ستغطيها العاصفة الترابية الليلة في العراق

2022/05/04 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، عن المناطق التي ستغطيها العاصفة الليلة في العراق.

وقال عطية من خلال خارطة تلقتها (بغداد اليوم) إن "مناطق الغبار هذه الليلة على مناطق العراق لغاية فجر الخميس مؤشرة بالالوان، يضاف لها ديالى وصلاح الدين .

وأضاف "اما مدن الجنوب فتاثير الغبار عليها يوم غد يكون اخف شدة حسب المتوقع".

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