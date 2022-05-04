إصابة شخص بطلق ناري وسط بغداد

2022/05/04 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة شخص بطلق ناري وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اصيب بطلق ناري طائش اثناء وقوفه امام منزله ضمن منطقة بارك السعدون".

وأضاف المصدر أنه "صادف مرور موكب عرس واثناء الاحتفال قام المحتفلين باطلاق النار في الفضاء".

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