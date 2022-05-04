2022/05/04 | 22:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ديف شابيل للهجوم من قبل شخص اندفع إلى المسرح أثناء أدائه في هوليوود بول.يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد أفراد الجمهور المهاجم وهو مقيد بعد الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الكوميدي دايف شابيل يتعرض لهجوم أثناء أدائه على المسرح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الكوميدي دايف شابيل يتعرض لهجوم أثناء أدائه على المسرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).