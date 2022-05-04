أوستن يبحث مع نظيره الياباني تعزيز التحالف لمواجهة التهديد الصيني

2022/05/04 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأبرعاء، مباحثات مع نظيره الياباني، نوبو كيشي، تركزت على قضايا الأمن الاقليمي والجهود الثنائية لتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة و اليابان.

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